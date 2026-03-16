（CNN）米連邦通信委員会（FCC）のブレンダン・カー委員長が14日に報道内容が「虚偽」だとみなされる地方放送局の免許を取り消す可能性を警告したことをうけ、トランプ大統領は15日、これを称賛した。トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」でメディアを激しく非難。長文の投稿を「FCCのブレンダン・カー委員長が、腐敗し、極めて非愛国的な一部の『報道』機関の免許について検討していることにとても興奮している」と締めくく