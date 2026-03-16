マイボイスコムは3月13日、モバイル決済に関する調査の結果を発表した。調査は2026年2月1日〜2月7日、11,452名を対象にインターネットで行われた。○直近1年間の支払い方法直近1年間に商品・サービスの代金を支払った方法(ネットショッピング以外)は(複数回答)、「現金」が80.5%、「クレジットカードの"カード本体"を機械にタッチ・通す、店員に渡すなど」が63.8%。「スマホ決済」は57.5%、女性10・20代では8割弱、女性30代では7割