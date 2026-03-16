【ジョジョの奇妙な冒険 ウエハース ～The Animation Special II～】 3月16日 発売 価格：1個171円 バンダイは、食玩「ジョジョの奇妙な冒険 ウエハース ～The Animation Special II～」を本日3月16日に発売した。価格は1個171円。 本商品は「ジョジョの奇妙な冒険」アニメ全シリーズのカード付きウエハース第2弾。第1