3月16日 発表 セガは、アクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズにおいて35周年を記念する「“だいれんさ！”プロジェクト」の続報を公開した。 今回のアナウンスでは「ぷよぷよ!!クエスト」をテーマにした「ぷよクエカフェ」の開催や、ガチャピン・ムックとコラボする「ガチャピン・ムック×ぷよぷよ」POP UP SHOPが告知。さらに、「歌舞伎町ゲームフェスティバル2026（KGF2026