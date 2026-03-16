春に加速する薄毛。放置すると慢性化し、髪のボリュームがさらに減ることも。お金も手間もかかる、とつい敬遠しがちだが…。「寒暖差による自律神経の乱れ、新生活や年度末、花粉症などストレスなどが引き金となり、春は、一時的に抜け毛が増えやすい季節。そんな女性の薄毛は、早めの対策をすることで8割以上は治ります」そう語るのは、なおみ皮フ科クリニック（岐阜県岐阜市）の院長、梶田尚美先生。美肌をつくるプロフェッショ