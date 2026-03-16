俳優の木村拓哉さん（53）が2026年3月7日、自身のインスタグラムを更新。歯磨き中の様子を披露した。「今日の現場も楽しみ」木村さんは、「おはよう！」の言葉とともに、デニムジャケットを羽織り、カメラ目線で歯磨きをする姿を投稿。「今日の現場も楽しみです」とつづっていた。インスタグラムに投稿された写真では、デニムジャケットを着用。前髪をおろしたヘアスタイルで、歯磨きをする様子を披露していた。