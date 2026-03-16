料理にココナッツオイルはあり？なし？ 中鎖脂肪酸で注目されたが… ダイエット向きの脂質として一時注目されたのが、ココヤシの実から抽出した脂であるココナッツオイルです。 ココナッツオイルの特徴は、植物性油脂としては珍しく常温で固体の脂であることが挙げられます。25℃以上になると溶け始め、バターのようにパンに塗って使ったりできます。 このココナッツオイルの成分を見ると約９割が飽和脂肪酸で、なかでも