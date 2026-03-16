アメリカでは中絶の自由化で犯罪が激減？相関関係は認められるも現在でも議論されている有力な仮説とは 相関関係は認められるも議論の対象に 妊娠中絶はアメリカを始め、多くの国でその是非について議論がされています。そんな中で、ある仮説が論争となっています。 きっかけは、１９９０年代でした。アメリカでなんの前触れもなく、犯罪件数が減少していきました。論者たちは、その原因についてさまざまな説を出します。たとえ