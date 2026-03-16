脳は新しいものとの出会いが好きって、本当？ 見知らぬ土地への旅行が脳を活性化させるたとえば、これまで行ったことのない土地に旅行するとします。そのとき、脳にはどんなことが起こるでしょうか。旅行の魅力といえば、見るもの、聞くもの、食べるもの、出会う人など、新しい出会いです。新しいものとの出会いは、脳の好奇心の回路を活性化させ、ドーパミンなどの多幸感を伴う神経伝達物質を大量に分泌させます。実は、脳