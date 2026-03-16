日本時間１１時００分に中国小売売上高（2月）、鉱工業生産指数（2月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 小売売上高（2月）11:00 予想2.0%前回（年初来・前年比) 鉱工業生産指数（2月）11:00 予想5.0%前回（年初来・前年比)