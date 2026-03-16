◇大相撲春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪） 大相撲の元大関・若嶋津の日高六男さんが肺炎のため死去してから一夜明けた１６日、若嶋津さんが師匠だった当時の二所ノ関部屋を２０２１年１２月に継承した放駒親方（元関脇・玉乃島）が、大相撲春場所９日目が行われたエディオンアリーナ大阪で取材に応じた。「今日になって葬儀など現実的なことを考えたら昨日より受け止められなくなっている」と目に涙を浮かべた