◆ＷＢＣ準決勝ドミニカ共和国―米国（１５日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）米国代表の２４歳ヘンダーソンが、ＷＢＣ準決勝のドミニカ共和国戦で豪快な同点弾を放った。１点ビハインドの４回先頭で１５３キロのカットボールを完璧に捉えると、右中間に放り込んで試合の流れを変えた。なおも４回１死ではチーム最年少の２１歳アンソニーがバックスクリーン右横にソロ本塁打をたたきこんで勝ち越しに成功した。