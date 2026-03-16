緊迫化するイラン情勢を巡り、トランプ米大統領はホルムズ海峡の「警備」について、安倍晋三元首相時代から、たびたび言及して、多国籍軍による警備の負担を訴えている。▼２０１９年６月２４日公式ＳＮＳ（旧ツイッター）、記者会見米国が他国のエネルギー安全保障を無償で肩代わりしている現状を強く批判した。「中国は石油の９１％を、日本は６２％をその海峡（ホルムズ海峡）から得ている。他の多くの国々も同様だ。