ノルウェー・オスロで開催されたワールドカップ男子スキージャンプラージヒルで、山形市在住で山形市役所職員の内藤智文選手が初優勝を飾りました。内藤智文選手(33)は15日、ノルウェー・オスロで開催されたワールドカップ男子スキージャンプ第26戦に出場。強風の影響によって1本のみとなった跳躍で、131.5メートルを飛び、初優勝を飾りました。東京都出身の内藤選手は、大学卒業