スペイン１部Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）は１５日、オサスナ戦の試合前のテレビのインタビューで、自身のけがの現状を語った。久保は１月１８日に行われたホームのバルセロナ戦で後半２０分すぎに左ハムストリング（太もも裏）を負傷したとみられ、途中交代。もも裏を押さえながら苦悶（くもん）の表情を浮かべ、ピッチに倒れ込んだ。けがからおよそ２か月が経過し、「十分良い方に向かっている」と強調。「