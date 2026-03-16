俳優の渡辺謙が異色のランチ会を公開し、反響が寄せられている。ＷＢＣを国内独占配信するＮｅｔｆｌｉｘでスペシャルサポーターを務める渡辺。ベネズエラとの準々決勝でも米マイアミに駆けつけ、侍ジャパンにエールを送っていた。１６日のインスタグラムでは「野球大好きな３人で残念会のランチをしました」とつづり、お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一とお笑いタレント・出川哲朗との３ショットをアップ。「寄せては返す波