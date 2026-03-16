俳優の大泉洋が１６日、都内で行われたサントリーの新商品「ＴＨＥＰＥＥＬ＜レモン＞ＡＬＣ．７％」（１７日発売）の新ＣＭ発表会に共演の斎藤工、池松壮亮と出席した。イベントでは、３人そろってレモンの果皮をナイフでむくことに挑戦。最も果肉を傷つけずにむくことができた人に「本格果皮マイスター」が送られる。料理が苦手だという池松が開始前に「レモンをむいたことがないです」と明かせば、大泉は「昨日練習しなか