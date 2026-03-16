◆オランダ１部▽第２７節フェイエノールト２―１エクセルシオール（１５日、フェイエノールト・スタディオン）フェイエノールトの日本代表ＦＷ上田綺世はホームのエクセルシオール戦で２得点を挙げ、２―１の勝利に導いた。同僚のＤＦ渡辺剛はベンチ外だった。上田は０―１の後半４分、味方のスルーパスに抜け出しネットを揺らしたが、オフサイドの判定になった。ゴールは一度幻になったが、同１３分、左クロスをファーサ