2月18日、愛媛県宇和島市にある重要文化財「宇和島城天守」に落書きが見つかったと発表があった。また、昨年12月には鹿児島県奄美大島にある「西古見砲台第2観測所跡」でも落書きが発見されたと報道があった。ここで落書きが見つかるのは、前年に続いて二度目という。文化財に落書きが発見されるとXでは「文化を踏みにじる行為だ」「許せない」などとポストされ、大きな話題になる。【取材・文＝山内貴範】【写真で見る】東大寺