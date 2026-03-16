アメリカのトランプ大統領は、圧力を強めているキューバについて「近いうちに合意が成立するか、我々がやるべきことを実行するか、どちらかになる」と述べました。トランプ大統領「キューバは取引を望んでいる。近いうちに合意に至るか、あるいは我々がやるべきことを実行するか、どちらかになるだろう」アメリカのトランプ大統領は15日、キューバへの対応をめぐってこのように述べたうえで、「近いうちに進展があると思う」と話し