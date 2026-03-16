◇第6回WBC決勝ラウンド準決勝ドミニカ共和国─米国（2026年3月15日米フロリダ州マイアミ）ドミニカ共和国は15日（日本時間16日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準決勝で米国と対戦。「3番・左翼」で先発出場したフアン・ソト外野手（27＝メッツ）が同点の好機で痛恨の併殺打に倒れた。1─2の5回、ドミニカ共和国は相手先発・スキーンズからタティス、マルテが連打を放ち1死一、二塁と同点、さらに