１５日に放送されたＴＢＳ日曜劇場「リブート」では、一香（戸田恵梨香）の正体が明らかになった。その上でドラマインスタグラムで公開されているショート動画を確認すると、一香の言動に夫を思う気持ちが出ているほほ笑ましいものがあった。この日の「リブート」では、一香を自宅で追い詰めた儀堂・早瀬（鈴木亮平）が、冷蔵庫の中にショートケーキがあることに気付く。味見をすると、明らかにハヤセショート。これを作れるの