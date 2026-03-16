フリーアナウンサーの坂本梨紗が15日夜、Xを更新。今月末をもってアナウンス業から離れることを発表した。坂本は「【お知らせ】3月いっぱいをもちまして所属事務所のミックスゾーンを退職し、アナウンス業からは離れることとなりました。合わせてこちらのアカウントも3月末で閉鎖させていただきます」と報告した。そして「フォローやいいねをしてくださった皆様本当にありがとうございました。最後までどうぞよろしくお願いいたし