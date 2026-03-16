ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングスが一時ストップ高の水準となる前営業日比３０円高の１０１円に買われた。同社は前週末１３日の取引終了後、ＵＮＩＶＡマーケティング（ケイマン諸島）の株式を取得し子会社化するとともに、ＵＮＩＶＡマーケティングの親会社であるＵＮＩＶＡグループ・インベストメンツ（同）を割当先として第三者割当増資を実施すると発表。ＵＮＩＶＡマーケティングの２５年