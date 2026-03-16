アストロスケールホールディングスが５日続伸している。前週末１３日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年５月～２６年１月）連結決算が、売上高（プロジェクト収益）８３億４９００万円（前年同期比２．３倍）、営業損益７１億３７００万円の赤字（前年同期１５６億８３００万円の赤字）、最終損益５０億１７００万円の赤字（同１６３億２４００万円の赤字）となり、赤字幅が大幅に縮小して着地した