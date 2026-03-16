日本製麻が朝高後に値を消した。同社は前週末１３日の取引終了後、株主優待制度を拡充すると発表。寄り付きは上昇して始まったものの、買い上がる姿勢は限られ、利益確定目的の売りに押された。今年３月末基準の株主優待より、３００株以上１０００株未満を保有する株主に対し自社製品を３０００円相当、１０００株以上保有する株主に対し自社製品を１万円相当、年１回贈呈する形とする。これまでは３００株以上を保有する株主に