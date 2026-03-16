午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６７９、値下がり銘柄数は８４２、変わらずは６６銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に鉱業、海運、水産・農林、食料など。値下がりで目立つのは非鉄金属、ゴム製品、ガラス・土石など。 出所：MINKABU PRESS