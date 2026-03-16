第98回アカデミー賞国際長編映画賞を『センチメンタル・バリュー』が受賞した。 参考：第98回アカデミー賞の気になるノミネート作配信・映画館ですぐに観られる作品は？ 本作は、『テルマ』『わたしは最悪。』などを手がけたヨアキム・トリアー監督の最新作。『わたしは最悪。』に続いてのトリアー監督との再タッグとなるレナーテ・レインスヴェが主演を務め、愛憎入り混じる“