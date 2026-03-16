瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎも晴れますが、夕方からは気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で16度、津山で15度の予想です。15日よりも2度前後気温が高くなります。 17日も高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。朝の最低気温は岡山と高松で4度、津山で1度の見込みです。日中の最高気