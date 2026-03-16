2型糖尿病と診断されると、毎日の食事内容が気になってきませんか。「甘いものはすべて控えるべき？」「ごはんも減らさなければいけない？」などといった疑問を抱くのではないでしょうか。本記事では、糖尿病の患者さんが避けた方がよい食品などを解説します。 ※この記事はメディカルドックにて『「糖尿病」を発症したら「避けた方がいい食べ物や飲み物」はご存知ですか？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信し