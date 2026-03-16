ソニーマーケティング株式会社は、「フラワーフォト＆ムービーコンテスト2026」の作品募集を3月16日（月）から開始した。応募締め切りは5月31日（日）。 花を主題としたコンテスト。撮影機材に制限を設けないオープンコンテスト形式で行われる。スマートフォンで撮影した作品の応募も可能となっている。 本コンテストは、旅行ガイドブランド「まっぷる」などを手掛ける株式会社