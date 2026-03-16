15日の午後、山形県米沢市の西吾妻山でバックカントリースキーをしていた61歳の男性が立木に衝突する事故がありました。男性はヘリコプターで救助されましたが、大けがをしています。 【写真を見る】バックカントリースキーで木に衝突、男性1人が大けがヘリで救助・病院搬送バックカントリースキーの注意点を北海道警の資料から見る（山形・米沢市） 米沢警察署によりますと、15