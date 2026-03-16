【その他の画像・動画等を元記事で観る】 赤西仁が出演する、コーセーのヘアケアブランド「スティーブンノル」新WebCM『翌朝の仕上がりは前日に決まる。』篇が公開された。 ■“濃密な泡” に包まれる赤西仁 Web CMでは、赤西仁が商品の特長である“濃密な泡立ち”と「するんとまとまるサロン級の仕上がり」を、繊細な表情とリアルな演技で表現。 CMは、リビングでパートナーとくつろぐ穏やかな