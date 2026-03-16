【その他の画像・動画等を元記事で観る】 菅田将暉が出演する“マウントレーニア”新CM『うろおぼ絵』篇（30秒）より、本編映像とメイキング映像が新CM特設サイトにて公開された。 ■菅田将暉が描く「うろおぼ絵」の出来栄えに注目 春は1年のなかで、「がんばらなきゃ」と思う人が最も多くなる季節。そんな時期だからこそ、たまには肩の力を抜いてひと息つくことも大切。そこで、まずは“マウントレーニア”が肩の