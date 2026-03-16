タナベコンサルティンググループ [東証Ｐ] が3月16日午前(11:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の26円→27円(前期は1→2の株式分割前で48円)に増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、2022年３月期より５ヶ年の中期経営計画（2021～2025）「ＴＣＧ Future Vision 2030」を推進しており、その最終年度となる当期2026年３月期も無事に完遂できる見込みで