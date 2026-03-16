16日11時現在の日経平均株価は前週末比363.44円（-0.68％）安の5万3456.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は679、値下がりは842、変わらずは66。 日経平均マイナス寄与度は49.74円の押し下げでファストリ がトップ。以下、フジクラ が40.28円、ＴＤＫ が37.1円、中外薬 が26.17円、ファナック が22.9円と続いている。 プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を18.05円押し上げている。次いでＳＢＧ が14.4