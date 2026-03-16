香港メディアの香港01は14日、日本と米国が南鳥島近海の海底のレアアース資源の開発に共同出資する方針だと報じた。記事は日本の報道を引用し、本件が19日に米ワシントンで行われる日米首脳会談で議題となる予定であり、中国産レアアースへの依存から脱却することを目的としていると説明。「中国政府は最近、日本向けレアアースの輸出規制強化を発表している」とその背景を伝えた。報道によると、日米は南鳥島沖のレアアースの共同