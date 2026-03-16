昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド、尾崎将司さん（享年78）のお別れの会が16日、都内ホテルで開催された。プロ通算113勝（うちツアー94勝）、賞金王12度という不滅の記録を残し"ジャンボ"の愛称で親しまれた尾崎さんを、1000人の関係者がしのんだ。尾崎さんは、プロゴルファー転身前にはプロ野球の西鉄ライオンズでプレーしており、多くの野球関係者も参列した。【主な参列者】尾崎健夫、尾崎直道、尾崎智春、青木