鋼鉄管の周りの地盤改良が終了と発表 大阪・梅田の国道に地中から突き出た巨大な鋼鉄管について、大阪市は16日、鋼鉄管の周りの地盤改良が終わったと発表しました。 【写真を見る】【速報】地中から突き出た鋼鉄管周りの地盤改良が終了ボーリング調査で地盤の強度確認できれば切断され「新御堂筋」下道部分の通行止め解除へ大阪・梅田 11日、大阪市北区の国道423号＝新御堂筋の下道部分では、地中に埋められて