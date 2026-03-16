【古野公喜のおもろい噺家み〜つけた！】43歳で上方落語界に入って10年。桂りょうば（54）は4月9〜11日の3日間、大阪・新世界の動楽亭で「新・動楽亭のりょうば入門十周年スペシャル」を開催する。連日、桂南光、桂塩鯛、桂八十八ら豪華ゲストが出演。「入門して10年はアッという間でした。自分が言ったことをおもしろいと思ってくれる方が増えてくれれば」と節目の高座に意欲満々だ。りょうばは「稀代の天才」として今も語