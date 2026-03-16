１４日午後９時５０分頃、東京都新宿区百人町のビル３階の携帯電話買い取り店に男２人が押し入り、４０歳代の男性店長の顔を殴って拳銃のようなものを突きつけ、「動くなよ」と脅した。２人は店長の手足を粘着テープなどで縛り、店にあった現金計約７０万円やスマートフォン数十台を奪って逃げた。店長は右手に軽傷を負い、警視庁が強盗致傷事件として調べている。発表によると、２人はともに２０〜３０歳代くらいで帽子とマス