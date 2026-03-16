千葉ロッテマリーンズは、3月27日の西武との開幕戦（ZOZOマリンスタジアム）で株式会社ロッテの冠協賛試合「XYLITOLpresents2026OPENINGGAME」を開催し、当日来場した先着2万人に「キシリトールガム」を配布すると発表した。当日は各入場ゲートでキシリトールガム4種類（ライムミント、フレッシュミント、クリアミント、シトラスミント）の内、一つをランダムで配布する。キシリトールガム（ライムミント、フレッシュ