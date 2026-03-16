◇ワールドベースボールクラシックイタリア代表会見（現地時間15日、マイアミ）イタリアのフランシスコ・セルベーリ監督がZoomでの会見に応じ、イタリア野球史上快挙となったプエルトリコ戦について語りました。この試合はイタリアの国営テレビで中継されたそうで、「これも快挙」とセルベーリ監督は語りました。「イタリアはサッカーがすべて。新聞を見ても、サッカーの話題が5、6ページ続く。そこにイタリアの野球代表、我々の