東京・池袋で開催中の「東京アニメアワードフェスティバル2026」で15日、アニメ功労部門顕彰記念『地球（テラ）へ…』（2007年）セレクション上映＆トークショーに、原作者の竹宮惠子氏が登壇した。【画像】「東京アニメアワードフェスティバル2026」アニメ功労部門顕彰者会場には原作を10代の頃に愛読していたという世代の女性ファンが多く詰めかけ、作品への変わらぬ支持と熱い視線が注がれた。上映後のトークで竹宮は「可能