ワールドベースボールクラシックのアメリカ代表としてチームに帯同しているクレイトン・カーショーさん。Netflixで解説を務める黒田博樹さんとマイアミで再会し、笑顔を見せていました。2016年の黒田さんの引退を前に日本テレビの取材に対し、「僕が引退したら、広島のユニホームを着て、1塁手としてプレーするよ」と話していましたが、そのことを覚えているかを聞くと、「覚えてるよ」と応じてくれました。「広島ファンが待ってる