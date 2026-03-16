パリでの米中閣僚級貿易協議の会場から出る車両＝15日（共同）【パリ共同】米国と中国は15日、パリで開いた閣僚級貿易協議の初日の討議を終えた。トランプ大統領が今月末から訪中して習近平国家主席と首脳会談を開くのに先立ち、主要な懸案を整理して地ならしする狙いだ。16日まで開く予定。米国製品の購入拡大が議題となったとみられる。一方、英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）によると、トランプ氏はイラン情勢を巡り、ホ