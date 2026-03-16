ゲーム「真・女神転生」「ペルソナ」シリーズなどで知られるアトラスは16日、報酬制度を改正すると発表。社員の賃金の引き上げなど詳細を伝えた。【画像】『ペルソナ5:The Phantom X』の日本展開（2024年）4月から報酬制度を改正する。基本給の引き上げを実施するとともに、固定残業時間を30時間から20時間へと見直し、基本給比率を高めることで、社員の裁量ある働き方と安定した処遇の両立を図る。この改定により新卒初任給