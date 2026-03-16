2026WBCは準々決勝敗退となった日本代表・侍ジャパン。その中でも力闘を見せた選手たちへねぎらいの声があがっています。2004年のアテネ五輪や2006年のWBC、2008年の北京五輪で日の丸を背負った和田毅さんは、自身のインスタグラムを更新。MLB球の写真に添えて、「こんな熱く燃えるような素晴らしい景色や チャンスで魅せてくれた選手たち 不意をつかれて苦しい展開になっても応援してくれた会場のファンのみなさんも 伝説を見るこ