WBC・米国―ドミニカ共和国戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国とドミニカ共和国が対戦。1点を追う4回にこの日スタメンに抜擢したガナー・ヘンダーソン（オリオールズ）が値千金の同点弾を放った。1次ラウンドは突破条件の“勘違い”で批判されたデローサ監督に手のひら返しの称賛が吹き荒れている。誰よりもうれしかったのはデローサ監督だったかもしれない。2回に1点を先行