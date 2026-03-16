WBC・米国―ドミニカ共和国戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は15日（日本時間16日）、準決勝で米国とドミニカ共和国が対戦。5回に米国のアーロン・ジャッジ外野手が大飛球を放ったが、中堅手フリオ・ロドリゲスがスーパーキャッチ。ホームランを“強奪”してみせた。ジャッジも思わずガックリだ。2-1とリードの5回、内角の速球を捉えた。打球はセンターへ。リードを広げるアーチかと思われたが、フェンス際でロド